НБУ знизив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 4 вересня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс євро на 4 копійки до 27,66 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 4 вересня встановлено на такому рівні: 2766,7181 гривні за 100 євро (-4,1796 грн).

При цьому курс євро на 3 вересня становить 2770,8977 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 3 вересня 2019 року, на готівковому ринку курс євро знизився на 5 копійок до 27,87 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 27,41 (27,45 - 2 вересня), продажу - 27,87 (27,92 - 2 вересня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу знизився на 9 копійок до 27,64 гривень за євро. Курс покупки становить 27,63 гривень за євро.

Національний банк України (НБУ) на 4 вересня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,29 гривень за долар, що на 3 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 4 вересня встановлено на такому рівні: 2529,6865 гривень за 100 доларів (+3,3392 гривень).