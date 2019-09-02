НБУ знизив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 3 вересня 2019 року по порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс євро на 4 копійки до 27,70 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 3 вересня встановлено на такому рівні: 2770,8977 гривні за 100 євро (-4,0064 грн).

При цьому курс євро на 2 вересня становить 2774,9041 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 2 вересня 2019 року, на готівковому ринку курс євро знизився на 10 копійок до 27,92 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 27,45 (27,56 - 30 серпня), продажу - 27,92 (28,02 - 30 серпня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу знизився на 5 копійок до 27,73 гривень за євро. Курс покупки становить 27,72 гривень за євро.

Національний банк України (НБУ) на 3 вересня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,26 гривень за долар, що на 12 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 3 вересня встановлено на такому рівні: 2526,3473 гривень за 100 доларів (+11,9362 гривень).