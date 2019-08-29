НБУ знизив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 30 серпня 2019 року по порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс євро на 2 копійки до 27,93 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 30 серпня встановлено на такому рівні: 2793,72 гривні за 100 євро (-1,6183 грн).

При цьому курс євро на 29 серпня становить 2795,3383 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 29 серпня 2019 року, на готівковому ринку курс євро виріс на 3 копійки до 28,13 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 27,67 (27,63 - 28 серпня), продажу - 28,13 (28,10 - 28 серпня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу знизився на 6 копійок до 27,88 гривень за євро. Курс покупки становить 27,86 гривень за євро.

Національний банк України (НБУ) на 30 серпня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,23 гривень за долар, що на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 30 серпня встановлено на такому рівні: 2523,229 гривень за 100 доларів (+1,0434 гривень).