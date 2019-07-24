НБУ знизив офіційний курс євро

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подешевшала на 21 копійку

Національний банк України (НБУ) на 25 липня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс євро на 12 копійок до 28,42 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 25 липня встановлено на такому рівні: 2842,5158 гривні за 100 євро (-21,1294 грн).

При цьому курс євро на 24 липня становить 2863,6452 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 24 липня 2019 року, готівковий курс у продажу знизився на 22 копійки до 28,83 гривень за євро. Курс покупки євро складає 28,05 - 28,70 (28,20 - 28,80 - 23 липня), продажу 28,70 - 29,20 (28,80 - 29,40 - 23 липня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 28,34 (28,51 - 23 липня), продажу - 28,83 (29,05 - 23 липня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу знизився на 22 копійки до 28,39 гривень за євро. Курс покупки становить 28,36 гривень за євро.

Національний банк України (НБУ) на 25 липня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,51 гривень за долар, що на 12 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 25 липня встановлено на такому рівні: 2551,63 гривень за 100 доларів (-11,3747 гривень).