Долар і євро знижуються на готівковому ринку

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подешевшав на 7 копійок, євро на 4 копійки

В обмінних пунктах України сьогодні, 12 липня 2019 року, в 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 7 копійок до 26,03 гривень за долар, купівлі на 1 копійку до 25,75 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 4 копійки до 29,40 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 25,50 - 25,90 (25,50 - 26,00 - 11 липня), продажу 25,90 - 26,30 (26,00 - 26,25 - 11 липня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 25,75 (25,76 - 11 липня), продажу - 26,03 (26,10 - 11 липня) грн за долар.

Курс купівлі євро становить 28,65 - 29,15 (28,60 - 29,15 - 11 липня), продажу 29,15 - 29,65 (29,15 - 29,65 - 11 липня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 28,87 (28,87 - 11 липня), продажу - 29,40 (29,44 - 11 липня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,50 - 4,00 (2,50 - 4,00 - 11 липня), продажу - 4,00 - 5,00 (4,00 - 5,00 - 11 липня) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,78 (3,76 - 11 липня), продажу 4,14 (4,08 - 11 липня) грн за 10 рублів.

Нагадаємо, на міжбанку сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 25,7500 - 25,7800 грн/долар, євро 29,0151 - 29,0437 грн/євро, російський рубль 0,4085 - 0,4091 грн/рубль.