НБУ знизив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 28 травня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс євро на 14 копійок до 29,47 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 28 травня встановлений на такому рівні 2947,9499 гривні за 100 євро (-13,7837 грн).

При цьому курс євро на 27 травня становить 2961,7336 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 27 травня 2019 року, готівковий курс у продажу знизився на 2 копійки до 29,71 гривень за євро. Курс покупки євро складає 28,90 - 29,45 (28,85 - 29,45 - 24 травня), продажу 29,45 - 30,00 (29,45 - 30,00 - 24 травня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,22 (29,27 - 24 травня), продажу - 29,71 (29,73 - 24 травня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу виріс на 2 копійки до 29,50 гривень за євро. Курс покупки становить 29,47 грн/євро.