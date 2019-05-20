НБУ знизив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 21 травня 2019 року по порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс євро на 6 копійок до 29,26 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 21 травня, встановлений на такому рівні 2926,0773 гривні за 100 євро (-19,7782 грн).

При цьому курс євро на 20 травня становить 2945,8555 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 20 травня 2019 року, готівковий курс у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 11 копійок до 26,34 гривень за долар, купівлі знизився на 12 копійок до 26,12 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 20 копійок до 29,50 гривень за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу знизився на 27 копійок до 29,19 гривень за євро. Курс покупки становить 29,16 грн/євро.