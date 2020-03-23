Вперше за два тижні пішов на спад: курс долара НБУ на 23 березня

Національний банк України (НБУ) на 23 березня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,73 гривень за долар, що на 7 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 23 березня встановлено на такому рівні: 27,7386 гривень за 1 долар (-0,0639 грн). При цьому курс долара на 20 березня становить 27,8025 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

При цьому порівняно з 6 березня, до загострення світової фінансової кризи, курс долара до гривні виріс на 12,1% - з 24,7413 грн/долар до 27,7386 грн/долар.

bank.gov.ua

Нагадаємо, 20 березня міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 15 копійок до 28,03 гривень за долар, курс купівлі 28,00 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 14 копійок до 30,22 гривень за євро. Однак до 14:00 курс долара впав до 27,65-27,70 грн/долар.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 20 березня довідковий курс на рівні 27,94 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 19 березня (27,79 грн).

У той же час в обмінних пунктах України 20 березня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився 23 копійки до 28,33 гривень за долар, курс євро знизився 38 копійок до 30,42 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,43 (27,47 - 19 березня), продажу - 28,33 (28,56 - 19 березня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,32 (29,45 - 19 березня), продажу - 30,42 (30,80 - 19 березня) грн за євро. Середній курс купівлі рубля становить 3,10 (3,27 - 19 березня), продажу 3,67 (3,81 - 19 березня) грн за 10 рублів.