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НБУ знизив офіційний курс долара після невеликого підвищення

Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 11 березня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,70 гривень за долар. Курс на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським вдень.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 11 березня встановлено на такому рівні: 27,7016 гривень за 1 долар (-0,0415 грн). При цьому курс долара на 10 березня становить 27,7431 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, курс знизився після зростання напередодні.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 10 березня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 4 копійки до 27,70 гривень за долар, курс купівлі до 27,69 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 10 копійок до 32,91 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,6 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,5/27,7 грн.

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