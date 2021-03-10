Міжбанк відкрився подальшим зниженням курсу долара

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 10 березня 2021 року в продажу у порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 4 копійки до 27,70 гривень за долар, курс купівлі до 27,69 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 10 копійок до 32,91 гривень за євро.

Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 9 березня 2021 року закрилися в діапазоні: 27,7200 - 27,7400 грн/долар, євро 32,9895 - 33,0106 грн/євро, російський рубль 0,3749 - 0,3754 грн/рубль.

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: 27,6900 - 27,7050 грн/долар, євро 32,9095 - 32,9163 грн/євро, російський рубль 0,3739 - 0,3743 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 10 березня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,74 гривень за долар. Курс на 4 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 10 березня встановлено на такому рівні: 27,7431 гривень за 1 долар (+0,0340 грн). При цьому курс долара на 9 березня становить 27,7091 гривень за 1 долар.

Таким чином, курс виріс після зниження протягом чотирьох днів поспіль.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,6 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,5/27,7 грн.