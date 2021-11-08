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НБУ знизив офіційний курс долара до мінімуму з березня 2020 року

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Україна, Понеділок 08 листопада 2021 07:45
НБУ знизив офіційний курс долара до мінімуму з березня 2020 року Фото: курс долара знизився на 9 копійок (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Офіційний курс гривні до долара на 8 листопада встановлено на рівні 26,10 гривень за долар. Нижче курс був тільки 16 березня 2020 року - 26,08 гривень за долар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 8 листопада 2021 року встановив курс на такому рівні: 26,102 гривень за 1 долар (-0,088 грн). При цьому курс долара на 5 листопада становить 26,19 гривень за 1 долар.

НБУ знизив офіційний курс долара до мінімуму з березня 2020 року

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс на 5 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

НБУ знизив офіційний курс долара до мінімуму з березня 2020 року

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 5 листопада 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 7 копійок до 26,11 гривень за долар, курс в покупці до 26,09 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 3 копійки до 30,18 гривень за євро.

Прогноз

У Законі Про державний бюджет України на 2021 рік закладено середньорічний обмінний курс на рівні 29,1 гривень за долар. Прогнозний курс на кінець 2021 року становить 28,8 гривень за долар.

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