ru ua
Ср, 20 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

НБУ знизив офіційний курс долара до мінімуму з березня 2020 року

Новость на русском →
Україна, Середа 20 жовтня 2021 07:45
НБУ знизив офіційний курс долара до мінімуму з березня 2020 року Фото: курс долара впав на 6 копійок (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Офіційний курс гривні до долара на 20 жовтня встановлено на рівні 26,27 гривень за долар. Нижче курс був тільки 16 березня 2020 року - 26,08 гривень за долар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 20 жовтня 2021 року встановив курс на такому рівні: 26,272 гривень за 1 долар (-0,0636 грн). При цьому курс долара на 19 жовтня становить 26,3356 гривень за 1 долар.

НБУ знизив офіційний курс долара до мінімуму з березня 2020 року

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс на 6 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

НБУ знизив офіційний курс долара до мінімуму з березня 2020 року

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 19 жовтня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 26,29 гривень за долар, курс в покупці до 26,27 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 10 копійок до 30,64 гривень за євро.

Прогноз

У жовтні очікується продовження зміцнення гривні до обох основних світових валют. До кінця місяця долар може торгуватися в діапазоні 26,0 - 26,6 грн, євро - в діапазоні 30,0-30,6 грн.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс НБУ Курс гривні
NEWS
Стрімкий ріст заражених: в Україні майже 19 тисяч нових COVID-випадків і 495 смертей
Стрімкий ріст заражених: в Україні майже 19 тисяч нових COVID-випадків і 495 смертей
DAILY
Закрити очі Заходу. Навіщо Росія видавлює спостерігачів ОБСЄ з Донбасу
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Закрити очі Заходу. Навіщо Росія видавлює спостерігачів ОБСЄ з Донбасу