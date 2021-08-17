НБУ знизив офіційний курс долара до мінімуму з червня 2020 року

Офіційний курс гривні до долара на 17 серпня встановлено на рівні 26,64 гривень за долар. Нижче курс був тільки 24 червня 2020 року - 26,6078 гривень за долар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Курс на 5 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Національний банк України (НБУ) на 17 серпня 2021 року встановив курс на такому рівні: 26,6457 гривень за 1 долар (-0,0474 грн). При цьому курс долара на 16 серпня становить 26,6931 гривень за 1 долар.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на ранок 16 серпня 2021 року порівняно із закриттям попередньої сесії знизився на 2 копійки у продажу - до 26,64 гривень за долар, курс у купівлі - до 26,62 гривень за долар. Курс ЄВРО у продажу виріс на дві копійки - 31,39 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується падіння курсу долара до гривні. Гривня зберігає потенціал зниження до 26,50 за долар.