Курс долара на початку тижня продовжив падіння на міжбанку

Курс долара на міжбанку станом на ранок 16 серпня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 2 копійки в продажу - до 26,64 гривень за долар, курс в покупці - до 26,62 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на дві копійки - 31,39 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: 26,6200 - 26,6400 грн/долар, євро 31,3823 - 31,3952 грн/євро, російський рубль 0,3626-0,3632 грн/рубль.

Фото: ситуація на міжбанку

Зазначимо, 13 серпня торги по долару закрилися в діапазоні: 26,6450 - 26,6650 грн/долар, євро 31,3505 - 31,3713 грн/євро, російський рубль 0,3629-0,3633 грн/рубль.

Офіційний курс на мінімумах з липня 2020

Національний банк України на 16 серпня 2021 року встановив курс на рівні 26,6931 гривень за 1 долар. Це ще на сім копійок нижче, ніж у попередній банківський день. Таким чином, курс знаходиться на мінімальних значеннях з липня минулого року.

Прогноз на тиждень

Як розповів РБК-Україна аналітик Альпарі Максим Пархоменко, протягом цього тижня очікується падіння курсу долара до гривні. Зокрема, українська валюта зберігає потенціал зниження до 26,50 за долар.