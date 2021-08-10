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НБУ знизив офіційний курс долара до мінімуму за рік

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Вівторок 10 серпня 2021 07:45
НБУ знизив офіційний курс долара до мінімуму за рік Фото: курс долара впав на 10 копійок (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Офіційний курс гривні до долара на 10 серпня встановлено на рівні 26,80 гривень за долар. Нижче курс був тільки 2 липня 2020 року - 26,77 гривень за долар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 10 серпня 2021 року встановив курс на такому рівні: 26,8011 гривень за 1 долар (-0,0335 грн). При цьому курс долара на 9 серпня становить: 26,8346 гривень за 1 долар.

НБУ знизив офіційний курс долара до мінімуму за рік

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс знизився на 3 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

НБУ знизив офіційний курс долара до мінімуму за рік

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 9 серпня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійки до 26,81 гривень за долар, курс в покупці до 26,79 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 6 копійок до 31,52 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, у серпні продовжиться зниження долара і євро до гривні, оскільки збережеться більшість нинішніх факторів. До кінця місяця Долар може торгуватися в діапазоні 26,3 - 26,9 грн, євро - в діапазоні 31,2-31,9 грн.

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