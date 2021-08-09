ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Курс долара продовжив зниження на міжбанку

Новость на русском →
Понеділок 09 серпня 2021 10:16
Курс долара продовжив зниження на міжбанку Фото: курс долара знизився на 1 копійку (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 9 серпня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійки до 26,81 гривень за долар, курс в покупці до 26,79 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 6 копійок до 31,52 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: 26,7900 - 26,8100 грн/долар, євро 31,5050 - 31,5285 грн/євро, російський рубль 0,3644-0,3648 грн/рубль.

Курс долара продовжив зниження на міжбанку

Нагадаємо, 5 серпня торги по долару закрилися в діапазоні: 26,8050 - 26,8250 грн/долар, євро 31,5575 - 31,5810 грн/євро, російський рубль 0,3653-0,3657 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс долара знову впав після дводенного зростання. Національний банк України (НБУ) на 9 серпня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,83 гривень за долар. Курс знизився на 10 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, у серпні продовжиться зниження долара і євро до гривні, так як збережеться більшість нинішніх факторів. До кінця місяця Долар може торгуватися в діапазоні 26,3 - 26,9 грн, євро-в діапазоні 31,2-31,9 грн.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс євро Курс рубля
NEWS
У США не виключають появи стійкого до вакцин штаму коронавірусу
У США не виключають появи стійкого до вакцин штаму коронавірусу
DAILY
Юлія Лапутіна: Маргіналізуються не ветерани, а їхній образ у суспільстві
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Юлія Лапутіна: Маргіналізуються не ветерани, а їхній образ у суспільстві