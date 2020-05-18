НБУ знизив офіційний курс долара до мінімуму за два місяці

Національний банк України (НБУ) на 19 травня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,57 гривень за долар. Курс на 6 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 19 травня встановлено на такому рівні: 26,5710 гривень за 1 долар (-0,0670 грн). При цьому курс долара на 18 травня становить 26,6380 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

bank.gov.ua

Таким чином, долар впав до мінімуму за останні два місяці. В останній раз курс був нижче 17 березня - 26,5249 гривень за долар. Після цього курс злетів вище 28 гривень, а з початку квітня плавно опускається.

Нагадаємо, 18 травня міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 26,60 гривень за долар, курс купівлі до 26,58 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 9 копійок до 28,76 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 18 травня довідковий курс на рівні 26,57 грн/долар, знизивши його порівняно з 15 травня (26,64 грн).

У той же час в обмінних пунктах України 18 травня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 8 копійок до 26,79 гривень за долар. Курс євро знизився на 9 копійок до 28,91 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,53 (26,60 - 15 травня), продажу - 26,79 (26,87 - 15 травня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 28,50 (28,54 - 15 травня), продажу - 28,91 (29,00 - 15 травня) грн за євро. Середній курс купівлі рубля становить 3,21 (3,20 - 15 травня), продажу 3,67 (3,66 - 15 травня) грн за 10 рублів.