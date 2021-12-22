НБУ знизив офіційний курс долара після тривалого підвищення

Національний банк України (НБУ) на 22 грудня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,25 гривень за долар. Курс впав на 3 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс гривні до долара на 22 грудня встановлено на такому рівні: 27,2598 гривень за 1 долар (-0,0248 грн). При цьому курс долара на 21 грудня становить: 27,2846 гривень за 1 долар.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 21 грудня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 27,29 гривень за долар, курс в покупці до 27,27 гривень за долар. Курс ЄВРО у продажу знизився на 3 копійки до 30,81 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, найближчим часом курс долара, швидше за все, буде коливатися в діапазоні 27,2-27,3 гривень за долар. А поява енергоімпортерів на ринку може призвести до зміщення долара до його максимального осіннього піку - 27,4 гривень.