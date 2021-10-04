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НБУ знизив офіційний курс долара на 4 жовтня

Автор: Олександр Білоус

Офіційний курс гривні до долара на 4 жовтня встановлено на рівні 26,61 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара знизився після зростання протягом двох днів поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 4 жовтня 2021 року встановив курс на такому рівні: 26,61 гривень за 1 долар (-0,0075 грн). При цьому курс долара на 1 жовтня становить 26,6175 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс менш ніж на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 1 жовтня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 2 копійки до 26,60 гривень за долар, курс в покупці до 26,58 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 3 копійки до 30,82 гривень за євро.

Прогноз

У жовтні очікується продовження зміцнення гривні до обох основних світових валют. До кінця місяця долар може торгуватися в діапазоні 26,0 - 26,6 грн, євро - в діапазоні 30,0-30,6 грн.

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