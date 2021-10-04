ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

НБУ знизив офіційний курс долара на 4 жовтня

Новость на русском →
Україна, Понеділок 04 жовтня 2021 07:45
НБУ знизив офіційний курс долара на 4 жовтня Фото: курс долара впав менш ніж на 1 копійку (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Офіційний курс гривні до долара на 4 жовтня встановлено на рівні 26,61 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара знизився після зростання протягом двох днів поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 4 жовтня 2021 року встановив курс на такому рівні: 26,61 гривень за 1 долар (-0,0075 грн). При цьому курс долара на 1 жовтня становить 26,6175 гривень за 1 долар.

НБУ знизив офіційний курс долара на 4 жовтня

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс менш ніж на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

НБУ знизив офіційний курс долара на 4 жовтня

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 1 жовтня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 2 копійки до 26,60 гривень за долар, курс в покупці до 26,58 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 3 копійки до 30,82 гривень за євро.

Прогноз

У жовтні очікується продовження зміцнення гривні до обох основних світових валют. До кінця місяця долар може торгуватися в діапазоні 26,0 - 26,6 грн, євро - в діапазоні 30,0-30,6 грн.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс НБУ Курс гривні
NEWS
Китай заявив про можливе виникнення нового "вірусу Х": що це означає
Китай заявив про можливе виникнення нового "вірусу Х": що це означає
DAILY
Гра в монополію. Як "Слуга народу" збирається звільнити Разумкова і ряд міністрів
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Гра в монополію. Як "Слуга народу" збирається звільнити Разумкова і ряд міністрів