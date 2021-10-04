НБУ знизив офіційний курс долара на 4 жовтня

Офіційний курс гривні до долара на 4 жовтня встановлено на рівні 26,61 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара знизився після зростання протягом двох днів поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Національний банк України (НБУ) на 4 жовтня 2021 року встановив курс на такому рівні: 26,61 гривень за 1 долар (-0,0075 грн). При цьому курс долара на 1 жовтня становить 26,6175 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс менш ніж на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Скріншот (bank.gov.ua)