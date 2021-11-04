НБУ знизив офіційний курс долара на 4 листопада

Офіційний курс гривні до долара на 4 листопада встановлено на рівні 26,24 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара знижується другий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Курс менш ніж на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Національний банк України (НБУ) на 4 листопада 2021 року встановив курс на такому рівні: 26,2431 гривень за 1 долар (-0,0473 грн). При цьому курс долара на 3 листопада становить 26,2904 гривень за 1 долар.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 3 листопада 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 26,28 гривень за долар, курс в покупці до 26,26 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 5 копійок до 30,42 гривень за євро.

Прогноз

Протягом найближчого тижня помітної зміни курсу долара до гривні не очікується. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,25 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,2/26,4 грн.