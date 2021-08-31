НБУ знизив офіційний курс долара на 31 серпня

Офіційний курс гривні до долара на 31 серпня встановлено на рівні 26,86 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара знизився після зростання протягом п'яти банківських днів поспіль.
Офіційний курс гривні до долара на 31 серпня 2021 року становить 26,86 гривень
Національний банк України (НБУ) на 31 серпня 2021 року встановив курс на такому рівні: 26,8601 гривень за 1 долар (-0,0689 грн). При цьому курс долара на 30 серпня становить 26,929 гривень за 1 долар.
Скріншот (bank.gov.ua)
Курс на 6 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.
Скріншот (bank.gov.ua)
Міжбанк
Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 30 серпня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 26,92 гривень за долар, курс в покупці до 26,90 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 7 копійок до 31,76 гривень за євро.
Прогноз
У перший тиждень вересня очікується зростання курсу долара. До кінця наступного робочого тижня він може торгуватися вище 27 гривень.