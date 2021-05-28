НБУ знизив офіційний курс долара на 28 травня

Офіційний курс гривні до долара на 28 травня встановлений на рівні 27,52 гривень за долар. Курс долара падає після зростання протягом двох днів поспіль.

Про це свідчать дані на сайті регулятора .

Національний банк України (НБУ) на 28 травня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,526 гривень за 1 долар (-0,0201 грн). При цьому курс долара на 27 травня становить 27,5461 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Скріншот (bank.gov.ua)