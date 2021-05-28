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НБУ знизив офіційний курс долара на 28 травня

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Україна, П'ятниця 28 травня 2021 07:45
НБУ знизив офіційний курс долара на 28 травня Фото: курс долара знаходиться вище 27,50 гривень (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Офіційний курс гривні до долара на 28 травня встановлений на рівні 27,52 гривень за долар. Курс долара падає після зростання протягом двох днів поспіль.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 28 травня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,526 гривень за 1 долар (-0,0201 грн). При цьому курс долара на 27 травня становить 27,5461 гривень за 1 долар.

НБУ знизив офіційний курс долара на 28 травня

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

НБУ знизив офіційний курс долара на 28 травня

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 27 травня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 0,5 копійок до 27,56 гривень за долар, курс в покупці до 27,54 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 9 копійок до 33,61 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,35 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,3/27,5 грн.

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