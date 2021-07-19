Міжбанк відкрився подальшим зниженням курсу долара
Курс долара на міжбанку станом на 10:00 19 липня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 2 копійки до 27,23 гривень за долар, курс в покупці до 27,20 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 5 копійок до 32,11 гривень за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".
Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: 27,2000 - 27,2300 грн/долар, євро 32,0824 - 32,1150 грн/євро, російський рубль 0,3659-0,3665 грн/рубль.
Нагадаємо, торги по долару 16 липня закрилися в діапазоні: 27,2350 - 27,2550 грн/долар, євро 32,1427 - 32,1663 грн/євро, російський рубль 0,3668-0,3672 грн/рубль.
Курс НБУ
Курс долара падає третій день поспіль. Офіційний курс гривні до долара на 19 липня встановлено на такому рівні: 27,2301 гривень за 1 долар (-0,0169 грн). При цьому курс долара на 16 липня становить 27,2905 гривень за 1 долар.
Прогноз
За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня помітної зміни курсу долара до гривні не очікується. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,2 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,1/27,3 грн.