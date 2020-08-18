НБУ знизив офіційний курс долара

Національний банк України (НБУ) на 19 серпня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,22 гривень за долар. Курс на 8 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 19 серпня встановлено на такому рівні: 27,2297 гривень за 1 долар (-0,0764 грн). При цьому курс долара на 18 серпня становить 27,3061 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 18 серпня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 27,25 гривень за долар, курс купівлі до 27,22 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 2 копійки до 32,38 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 18 серпня довідковий курс на рівні 27,22 грн/долар, знизивши його порівняно з 17 серпня (27,31 грн).

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України 18 серпня 2020 року о 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 9 копійок до 27,38 гривень за долар. Курс євро знизився на 4 копійки до 32,49 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,13 (27,23 - 17 серпня), продажу - 27,38 (27,47 - 17 серпня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 31,98 (32,00 - 17 серпня), продажу - 32,45 (32,49 - 17 серпня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,42 (3,43 - 17 серпня), продажу 3,81 (3,83 - 17 серпня) грн за 10 рублів.