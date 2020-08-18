НБУ на 18 серпня знизив офіційний курс долара

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав ще на 4 копійки

Національний банк України (НБУ) на 18 серпня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,30 гривень за долар. Курс на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 18 серпня встановлено на такому рівні: 27,3061 гривень за 1 долар (-0,0413 грн). При цьому курс долара на 17 серпня становить 27,3474 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 17 серпня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії не змінився - 27,34 гривень за долар, курс купівлі - 27,32 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 6 копійок до 32,41 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 17 серпня довідковий курс на рівні 27,31 грн/долар, знизивши його порівняно з 14 серпня (27,34 грн).

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України 17 серпня 2020 року о 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 5 копійок до 27,47 гривень за долар. Курс євро виріс на 4 копійки до 32,49 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,23 (27,26 - 14 серпня), продажу - 27,47 (27,52 - 14 серпня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 32,00 (31,98 - 14 серпня), продажу - 32,49 (32,45 - 14 серпня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,43 (3,43 - 14 серпня), продажу 3,83 (3,83 - 14 серпня) грн за 10 рублів.