НБУ на 9 липня підвищив офіційний курс долара

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подорожчав на 2 копійки

Національний банк України (НБУ) на 9 липня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,95 гривень за долар. Курс на 2 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 9 липня встановлено на такому рівні: 26,9514 гривень за 1 долар (+0,0205 грн). При цьому курс долара на 8 липня становить 26,9309 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 8 липня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 2 копійки до 26,96 гривень за долар, курс купівлі до 26,93 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 7 копійок до 30,45 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 8 липня довідковий курс на рівні 26,94 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 7 липня (26,93 грн).

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України сьогодні, 8 липня 2020 року, в 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 4 копійки до 27,04 гривень за долар. Курс євро знизився на 10 копійок до 30,47 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,81 (26,81 - 7 липня), продажу - 27,04 (27,08 - 7 липня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,97 (30,01 - 7 липня), продажу - 30,47 (30,57 - 7 липня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,43 (3,43 - 7 липня), продажу 3,82 (3,84 - 7 липня) грн за 10 рублів.