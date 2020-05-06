НБУ знизив офіційний курс долара

Національний банк України (НБУ) на 7 травня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,93 гривень за долар, що на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 7 травня встановлено на такому рівні: 26,9323 гривень за 1 долар (-0,0451 грн). При цьому курс долара на 6 травня становить 26,9774 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, 6 травня міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 3 копійки до 26,99 гривень за долар, курс купівлі до 26,96 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 9 копійок до 29,23 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 6 травня довідковий курс на рівні 26,95 грн/долар, знизивши його порівняно з 5 травня (26,97 грн).

У той же час в обмінних пунктах України 6 травня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 2 копійки до 27,12 гривень за долар, курс євро знизився на 10 копійок до 29,40 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,86 (26,86 - 5 травня), продажу - 27,12 (27,14 - 5 травня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 28,89 (28,97 - 5 травня), продажу - 29,40 (29,50 - 5 травня) грн за євро. Середній курс купівлі рубля становить 3,20 (3,16 - 5 травня), продажу 3,69 (3,68 - 5 травня) грн за 10 рублів.