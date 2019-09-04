НБУ знизив офіційний курс долара

Національний банк України (НБУ) на 5 вересня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,26 гривень за долар, що на 3 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 5 вересня встановлено на такому рівні: 2526,3457 гривень за 100 доларів (-3,3408 гривень).

При цьому курс долара на 4 вересня становить 2529,6865 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, 4 вересня міжбанківський валютний ринок відкрився стабілізацією курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії в продажу не змінився - 25,26 гривень за долар, курс купівлі до 25,24 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 11 копійок до 27,75 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив довідковий курс на рівні 25,25 гривень за долар, знизивши його порівняно з 3 вересня (25,30).

У той же час в обмінних пунктах України 4 вересня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 5 копійок до 25,31 гривень за долар, курс євро виріс на 1 копійку до 27,88 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 25,10 (25,13 - 3 вересня), продажу - 25,31 (25,36 - 3 вересня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,43 (27,41 - 3 вересня), продажу - 27,88 (27,87 - 3 вересня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,44 (3,45 - 3 вересня), продажу 3,84 (3,88 - 3 вересня) грн за 10 рублів.