НБУ знизив офіційний курс долара

Національний банк України (НБУ) на 23 липня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,64 грн/долар, що на 17 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 23 липня встановлено на такому рівні: 2564,3112 гривень за 100 доларів (-17,2233 гривень).

При цьому курс долара на 22 липня становить 2581,5345 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, курс долара на відкритті міжбанківського валютного ринку порівняно із закриттям попередньої сесії в продажу не змінився - 25,73 гривень за долар, курс купівлі - 25,69 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 4 копійки до 28,85 гривень за євро.

У той же час курс обмінних пунктах у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 21 копійку до 25,90 гривень за долар, купівлі на 22 копійки до 25,63 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 17 копійок до 29,15 гривень за євро.

Відзначимо, що глава Національного банку України Яків Смолій впевнений, що політичні процеси майже не впливають на курс гривні до долара і парламентські вибори не повинні вплинути. "Подвійні вибори мали певне очікування ризиків на фінансових ринках, але це абсолютно ніяким чином не впливало на валютний курс. Він як формувався завдяки попиту і пропозиції, так і продовжує це робити сьогодні", - сказав Смолій.