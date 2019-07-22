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Курс долара на міжбанку стабільний після виборів

Новини » Фінанси    22.07.2019 - 10:47
Курс долара на міжбанку стабільний після виборів
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар коштує 25,70

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 22 липня 2019 року по порівнянні із закриттям попередньої сесії в продажу не змінився - 25,73 гривень за долар, курс купівлі - 25,69 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 4 копійки до 28,85 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 25,6900 25,7300 грн/долар, євро 28,8113 - 28,8536 грн/євро, російський рубль 0,4078 - 0,4089 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     25,6900    25,7300

EUR/UAH     28,8113    28,8536

RUB/UAH     0,4078      0,4089

Курс долара на міжбанку стабільний після виборів

Нагадаємо, 19 липня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 25,6900 - 25,7300 грн/долар, євро 28,8575 - 28,8999 грн/євро, російський рубль 0,4078 - 0,4088 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 22 липня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,81 грн/долар, що на 22 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 22 липня встановлено на такому рівні: 2581,5345 гривень за 100 доларів (-21,4704 гривень)

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Теми: Курс долара
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