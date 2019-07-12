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Курс долара знижується на міжбанку

Новини » Фінанси    12.07.2019 - 10:40
Курс долара знижується на міжбанку
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подешевшав на 6 копійок

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 12 липня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 6 копійок до 25,78 гривень за долар, курс купівлі до 25,75 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 7 копійок до 29,04 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 25,7500 25,7800 грн/долар, євро 29,0151 29,0437 грн/євро, російський рубль 0,4085 0,4091 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     25,7500    25,7800

EUR/UAH     29,0151    29,0437

RUB/UAH     0,4085      0,4091

Курс долара знижується на міжбанку

Нагадаємо, 11 липня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 25,8300 - 25,8600 грн/долар, євро 29,0778 - 29,1176 грн/євро, російський рубль 0,4081 - 0,4092 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 12 липня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,80 грн/долар, що на 10 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 12 липня встановлено на такому рівні: 2580,1837 гривень за 100 доларів (+10,1363 гривень).

Курс долара знизився на міжбанку НБУ підвищив офіційний курс долара
Теми: Курс долара
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