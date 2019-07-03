НБУ знизив офіційний курс долара

Національний банк України (НБУ) на 4 липня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,04 грн/долар, що на 13 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 4 липня встановлено на такому рівні: 2604,4841 гривень за 100 доларів (-13,4192 гривень).

При цьому курс долара на 3 липня становить 2617,9033 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, курс долара на відкритті міжбанківського валютного ринку 3 липня 2019 року по порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 7 копійок до 26,11 гривень за долар, курс купівлі до 26,09 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 15 копійок до 29,42 гривень за євро.

У той же час курс обмінних пунктах у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 4 копійки до 26,19 гривень за долар, купівлі на 4 копійки до 25,96 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 10 копійок до 29,64 гривень за євро.