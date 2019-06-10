НБУ знизив офіційний курс долара

Національний банк України (НБУ) на 11 червня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,37 грн/долар, що на 22 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 11 червня встановлено на такому рівні: 2637,5022 гривень за 100 доларів (-22,0699 гривень).

При цьому курс долара на 10 червня становить 2659,5721 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, курс долара на відкритті міжбанківського валютного ринку 10 червня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 8 копійок до 26,45 грн/долар, курс купівлі до 26,43 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 12 копійок до 29,90 гривень за євро.

У той же час курс обмінних пунктах у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 24 копійки до 26,52 гривень за долар, купівлі знизився на 24 копійки до 26,26 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 15 копійок до 30,04 гривень за євро.