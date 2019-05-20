НБУ знизив офіційний курс долара

Національний банк України (НБУ) на 21 травня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,20 грн/долар, що на 16 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 21 травня встановлено на такому рівні: 2620,2895 гривень за 100 доларів (-16,5307 гривень).

При цьому курс долара на 17 травня становить 2636,8202 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, курс долара на відкритті міжбанківського валютного ринку 20 травня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 16 копійок 26,21 грн/долар, курс купівлі до 26,18 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 23 копійки до 29,23 гривень за євро.

У той же час курс обмінних пунктах у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 11 копійок до 26,34 гривень за долар, купівлі знизився на 12 копійок до 26,12 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 20 копійок до 29,50 гривень за євро.