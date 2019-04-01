НБУ знизив офіційний курс долара

Національний банк України (НБУ) на 2 квітня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,19 грн/долар, що на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 2 квітня встановлено на такому рівні: 2719,0867 гривень за 100 доларів (-1,8236 гривень).

При цьому курс долара на 1 квітня становить 2720,9103 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, курс долара на відкритті міжбанківського валютного ринку 1 квітня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 8 копійок до 27,25 грн/долар, курс купівлі до 27,22 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 5 копійок до 30,62 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 2 копійки до 27,36 гривень за долар, на покупці виріс на 1 копійку до 27,14 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 4 копійки до 30,87 гривень за євро.