НБУ знизив офіційний курс долара на 1 листопада

Офіційний курс гривні до долара на 1 листопада встановлено на рівні 26,27 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара падає третій день поспіль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Національний банк України (НБУ) на 1 листопада 2021 року встановив курс на такому рівні: 26,2767 гривень за 1 долар (-0,0498 грн). При цьому курс долара на 29 жовтня становить 26,3265 гривень за 1 долар.
Скріншот (bank.gov.ua)
Курс на 5 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.
Скріншот (bank.gov.ua)
Міжбанк
Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 29 жовтня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 6 копійок до 26,28 гривень за долар, курс в покупці до 26,26 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 4 копійки до 30,66 гривень за євро.