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НБУ знизив офіційний курс долара на 1 листопада

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Україна, Понеділок 01 листопада 2021 07:45
НБУ знизив офіційний курс долара на 1 листопада Фото: курс долара впав на 5 копійок (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Офіційний курс гривні до долара на 1 листопада встановлено на рівні 26,27 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара падає третій день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 1 листопада 2021 року встановив курс на такому рівні: 26,2767 гривень за 1 долар (-0,0498 грн). При цьому курс долара на 29 жовтня становить 26,3265 гривень за 1 долар.

НБУ знизив офіційний курс долара на 1 листопада

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс на 5 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

НБУ знизив офіційний курс долара на 1 листопада

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 29 жовтня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 6 копійок до 26,28 гривень за долар, курс в покупці до 26,26 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 4 копійки до 30,66 гривень за євро.

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