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НБУ знизив офіційний курс долара на 1 квітня

Автор: Олександр Білоус

Офіційний курс гривні до долара на 1 квітня встановлена на рівні 27,82 гривень за долар. Курс долара другий день поспіль.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 1 квітня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,8226 гривень за 1 долар (-0,0626 грн). При цьому курс долара на 31 березня становить: 27,8852 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс менш ніж на 6 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 31 березня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 2 копійки до 27,84 гривень за долар, курс купівлі до 27,82 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 2 копійки до 32,65 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується помірний ріст курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,2 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,1/28,3 грн.

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