НБУ знизив офіційний курс долара на 1 квітня

Національний банк України (НБУ) на 1 квітня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,20 грн/долар, що на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 1 квітня встановлено на такому рівні: 2720,9103 гривень за 100 доларів (-3,9662 гривень).

При цьому курс долара на 29 березня становить 2724,8765 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, курс долара на відкритті міжбанківського валютного ринку 29 березня 2019 року по порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 4 копійки до 27,22 грн/долар, курс купівлі до 27,19 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 6 копійок до 30,55 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 5 копійок до 27,34 гривень за долар, на покупці виріс на 5 копійок до 27,13 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 3 копійки до 30,83 гривень за євро.