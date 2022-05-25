НБУ знизив ліміт для зняття готівки за кордоном: як це позначиться на біженцях
Національний банк України обмежив суму зняття готівки за кордоном зі 100 тисяч до 50 тисяч гривень на місяць. Однак цей не створить значних незручностей для українських біженців.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Що буде з курсом долара і де тепер вигідніше міняти валюту".
Як зазначив у коментарі РБК-Україна аналітик "Альфа-Банк Україна" Олексій Блінов, у більшості банків курси розрахунків за платіжними картками набагато привабливіші готівкових курсів, тому використання гривневих карт за кордоном залишається і вигідним, і зручним у порівнянні з готівковою інвалютою, ОБМЕЖЕНОЮ лімітом на зняття.
"Враховуючи добре розвинену мережу POS-терміналів в європейській торгівлі, ліміт на зняття готівкової інвалюти не створить значних незручностей для українських біженців. Проблемою може бути стягування деякими банками додаткових комісій, що можливо вимагає уваги регулятора", - заявив Блінов.
Нагадаємо, НБУ з 21 травня знизив щомісячний ліміт на зняття за кордоном готівки з гривневих рахунків, відкритих в українських банках, до 50 тисяч гривень в еквіваленті, зі 100 тисяч гривень. Як пояснили в НБУ, це дозволить знизити ризики відтоку капіталу, зменшити можливості для спекуляцій і обходу валютних обмежень.
Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.