НБУ знизив курс золота

Національний банк України (НБУ) на 23 липня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс золота на 1,54% до 365,2 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 23 липня встановлені наступні курси банківських металів:

Золото - 365273,31 грн за 10 тройських унцій (-5706,11 грн або -1,54%);

Срібло - 4183,67 грн за 10 тройських унцій (+45,47 грн);

Платина - 218992,18 грн за 10 тройських унцій (+1110,67 грн);

Паладій - 393365,34 грн за 10 тройських унцій (+1488,40 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.