НБУ знизив курс золота

Національний банк України (НБУ) на 3 травня 2019 року по порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс золота на 0,54% до 337,6 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 3 травня встановлено такі курси банківських металів:

Золото - 337662,05 грн за 10 тройських унцій (-1842,37 грн або на -0,54%);

Срібло - 3951,72 грн за 10 тройських унцій (+13,57 грн);

Платина - 234234,87 грн за 10 тройських унцій (+1628,64 грн);

Паладій - 361975,21 грн за 10 тройських унцій (-13691,80 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.