НБУ знизив курс золота

Національний банк України (НБУ) на 29 березня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс золота на 0,25% до 356,1 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 29 березня встановлені наступні курси банківських металів:

Золото - 356114,11 грн за 10 тройських унцій (-891,28 грн або на -0,25%);

Срібло - 4196,31 грн за 10 тройських унцій (+14,89 грн);

Платина - 234611,87 грн за 10 тройських унцій (+2250,31 грн);

Паладій - 406279,09 грн за 10 тройських унцій (-12946,66 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.