НБУ знизив курс золота

Золото подешевшало на 0,65%

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 марта 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс золота на 0,65% до 347,1 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 15 марта установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 347100,61 грн за 10 тройских унций (-2280,54 грн или на -0,65%);

Серебро - 4146,4 грн за 10 тройских унций (+22,13 грн);

Платина - 225754,32 грн за 10 тройских унций (+3051,88 грн);

Палладий - 412502,57 грн за 10 тройских унций (-591,77 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.