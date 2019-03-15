НБУ знизив курс золота

Золото подешевшало на 0,65%
Национальный банк Украины (НБУ) на 15 марта 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс золота на 0,65% до 347,1 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.
На 15 марта установлены следующие курсы банковских металлов:
Золото - 347100,61 грн за 10 тройских унций (-2280,54 грн или на -0,65%);
Серебро - 4146,4 грн за 10 тройских унций (+22,13 грн);
Платина - 225754,32 грн за 10 тройских унций (+3051,88 грн);
Палладий - 412502,57 грн за 10 тройских унций (-591,77 грн).
Скриншот (bank.gov.ua)
Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.
Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.