НБУ знизив курс євро

Національний банк України (НБУ) на 27 червня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс євро на 9 копійок до 29,73 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 27 червня встановлено на такому рівні: 2973,0243 гривні за 100 євро (-9,6094 грн).

При цьому курс євро на 26 червня становить 2982,6337 гривні за 100 євро.

Нагадаємо, сьогодні, 26 червня 2019 року, готівковий курс у продажу знизився на 7 копійок до 29,91 гривень за євро. Курс покупки євро складає 29,00 - 29,60 (29,14 - 29,69 - 25 червня), продажу 29,60 - 30,15 (29,65 - 30,35 - 25 червня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,40 (29,50 - 25 червня), продажу - 29,91 (29,98 - 25 червня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро знизився на 10 копійок до 29,71 грн/євро. Курс покупки становить 29,69 грн/євро.