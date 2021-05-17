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НБУ знизив курс долара до мінімуму з вересня 2020 року

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Україна, Понеділок 17 травня 2021 07:45
НБУ знизив курс долара до мінімуму з вересня 2020 року Фото: курс долара впав до 8-місячного мінімуму (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Офіційний курс гривні до долара на 17 травня встановлений на рівні 27,61 гривень за долар. Курс долара знизився до мінімуму за 8 місяців, нижче курс був тільки 2 вересня 2020 року - 27,6049 гривень за долар.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 17 травня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,6142 гривень за 1 долар (-0,0131 грн). При цьому курс долара на 14 травня становить 27,6273 гривень за 1 долар.

НБУ знизив курс долара до мінімуму з вересня 2020 року

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

НБУ знизив курс долара до мінімуму з вересня 2020 року

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 14 травня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 27,62 гривень за долар, курс в покупці до 27,60 гривень за долар. Курс ЄВРО у продажу не змінився-32,43 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, у травні продовжиться тенденція помірного зниження курсу долара до гривні. Вона буде спостерігатися з одночасним подорожчанням євро за рахунок того, що європейська валюта може продовжити рости на світовому ринку.

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