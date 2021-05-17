НБУ знизив курс долара до мінімуму з вересня 2020 року

Офіційний курс гривні до долара на 17 травня встановлений на рівні 27,61 гривень за долар. Курс долара знизився до мінімуму за 8 місяців, нижче курс був тільки 2 вересня 2020 року - 27,6049 гривень за долар.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 17 травня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,6142 гривень за 1 долар (-0,0131 грн). При цьому курс долара на 14 травня становить 27,6273 гривень за 1 долар. Скріншот (bank.gov.ua) Курс на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Скріншот (bank.gov.ua)