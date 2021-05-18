НБУ знизив курс долара до мінімуму за 8,5 місяців

Офіційний курс гривні до долара на 18 травня встановлений на рівні 27,55 гривень за долар. курс долара знизився до мінімуму за 8,5 місяців, нижче курс був тільки 31 серпня 2020 року - 27,47 гривень за долар.

Курс на 6 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Національний банк України (НБУ) на 18 травня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,555 гривень за 1 долар (-0,0592 грн). При цьому курс долара на 17 травня становить 27,6142 гривень за 1 долар.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 17 травня 2021 року у продажу порівняно із закриттям попередньої сесії зріс на 3 копійки до 27,58 гривень за долар, курс у купівлі до 27,56 гривень за долар. Курс ЄВРО у продажу виріс на 5 копійок до 32,49 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,4 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,4/27,6 грн.