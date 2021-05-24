НБУ знизив курс долара на 24 травня

Офіційний курс гривні до долара на 24 травня встановлений на рівні 27,45 гривень за долар. Курс долара знову знизився після зростання напередодні.

Про це свідчать дані на сайті регулятора .

Національний банк України (НБУ) на 24 травня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,4572 гривень за 1 долар (-0,0093 грн). При цьому курс долара на 21 травня становить 27,4665 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Скріншот (bank.gov.ua)