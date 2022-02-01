НБУ знижує офіційний курс долара другий день поспіль

Офіційний курс гривні до долара на 1 лютого 2022 року встановлений на рівні 28,45 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара до гривні знижується другий день поспіль після досягнення максимуму з лютого 2015 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 1 лютого 2022 року встановив курс на такому рівні: 28,4555 гривень за 1 долар (-0,3284 грн). При цьому курс долара на 31 січня становить: 28,7839 гривень за 1 долар. Скріншот (bank.gov.ua) Курс знизився на 33 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем. Скріншот (bank.gov.ua)